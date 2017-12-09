比賤民還低等！ 印度「吃鼠人」飽受歧視

社工瓦爾蓋塞表示，對穆薩哈爾人來說，每天為了下一頓飯掙扎，以及與痲瘋病對抗是家常便飯。（法新社）

2017-12-09 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕時至21世紀，種姓制度仍然根深蒂固於印度社會中，而且還有一群人甚至比賤民更低等，一生飽受剝削，甚至只能抓老鼠來果腹！穆薩哈爾人為了生存，每個人都練就了一手烹調老鼠的好功夫，讓他們得到了「吃鼠人」（Rat Eaters）的稱號。

綜合外媒報導，穆薩哈爾人大約有250萬人，主要分布在比哈爾邦和北方邦（Uttar Pradesh），以及尼泊爾邊境部分地區。他們可以說是印度社會中最低下的人種，甚至連一般賤民也瞧不起他們，雖然可以從事約聘農夫與去採石場打零工，但一生得不到教育的他們總是遭到剝削，日薪只有1美元（約新台幣30元），這讓他們只能抓老鼠來果腹，而穆薩哈爾人抓到老鼠後，整個聚落的人都會跟著歡呼。

穆薩哈爾人Manjhi在媒體前大展廚藝，他將爬到手臂上的老鼠抓住，並拿枝棍子連續重擊其頭部，接著徒手用指甲處理老鼠屍體，最後把老鼠肉、麵包與蔬菜丟進碗裡，加入橄欖油、芥末與鹽，並蒐集乾燥的樹葉生火。「老鼠燉菜大概要花15分鐘的時間」、「這裡的每個人都喜歡吃老鼠，知道怎麼料理牠。」

與穆薩哈爾人一同生活30年的社工瓦爾蓋塞（Sudha Varghese）表示，穆薩哈爾人是窮人中的底層，政府也很少有機會能接觸到他們，對他們來說，每天為了下一頓飯掙扎，以及與痲瘋病對抗是家常便飯。報導指出，穆薩哈爾人因身分低微，幾乎沒有受教育的機會，因此也經常被剝削。瓦爾蓋塞也認為，印度社會中還是普遍歧視賤民，這種風氣如果沒有隨著時代改變，穆薩哈爾人恐怕還是很難翻身。

穆薩哈爾人為了生存，每個人都練就了一手烹調老鼠的好功夫，讓他們得到了「吃鼠人」的稱號。（法新社）

穆薩哈爾人Manjhi表示，這裡的每個人都喜歡吃老鼠，知道怎麼料理牠。（法新社）