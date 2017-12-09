美國安檔案解密 1994年曾考慮射飛彈炸北韓核設施

2017-12-09 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕據美國公布的解密文件，美國相信在1994年第一次朝（北韓）核危機時，其與南韓的聯合軍力，「毫無疑問」能在朝鮮半島衝突上戰勝北韓，但可能付出巨大代價。

綜合媒體報導，美國喬治·華盛頓大學（ George Washington University ）國家安全檔案庫，本週五發表一分解密副本，記錄1998年時，前美國國防部長裴瑞（William Perry）與時任南韓總統的金大中討論朝核危機。

據文件內容，裴瑞告訴金大中，美國1994年已計畫對北韓進行軍事對抗，並稱「在美國、南韓的聯合武力下，無疑可以贏得戰爭」。但裴瑞也說，「戰爭會造成許多傷亡...我很清楚開戰的耗損，也會盡全力避免戰爭」。美國國防部估計，若戰爭爆發，前3個月將約有49萬南韓軍人，和5萬2千名美軍人員受傷或戰死。

裴瑞本週也在華盛頓舉行的軍控協會（ Arms Control Association）上，談及第一次朝核危機。裴瑞表示，「我們當時立場強硬，不允許北韓製造核彈，之後也多次發表相同的聲明」。裴瑞呼籲，美國應對北韓開展外交斡旋，儘管談判不會讓北韓短期內放棄核武，但會降低戰爭的可能性，而一旦與北韓的核戰開打，「仍然可能導致與一次大戰，甚至二次大戰相似程度的傷亡」。

1994年第一次朝核危機時，柯林頓政府曾考慮以巡弋飛彈襲擊北韓核設施，同年則派前總統卡特赴北韓會見金日成，與之簽署協議，以援助交換裁減軍火。這項協議在北韓於2002承認已啟動核武計畫後已被打破。