包皮太長不處理 他最後下場是切除整個陰莖...

張男因包皮過長，產生包皮垢，長期之下竟變成陰莖癌。（情境照）

2017-12-09 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕包皮過長不處理導致生垢要注意！中國一名男子因包皮過長，產生包皮垢，長期之下竟變成陰莖癌，最後只好將陰莖切除，得不償失，醫生提醒，包皮垢一定要處理，保持陰莖的清潔，這起案例就是因包皮垢才會導致陰莖癌發生。

中國浙江一名55歲的張姓男子9年前洗澡時發現龜頭異常，有一明顯的小腫塊，但因沒有疼痛，他倒也不以為意，沒想到腫塊越來越大，最後他受不了，只好去就醫，只是檢查出來的結果讓他嚇一跳，居然是陰莖癌。

張男最後在醫生的建議下，進行了局部腫塊切除，泌尿外科副主任醫師潘慧仙透露，張男腫塊惡性程度還好不是很嚴重，可以保留龜頭，進行局部腫塊切除，術後就只是龜頭處有些凹陷，排尿、性功能都不會有所影響。

但在2012年張男又在冠狀溝處摸到了腫塊，醫生認為這應該是陰莖癌復發，進行了部分陰莖切除，但龜頭則完全切除，手術影響到性功能，但排尿還不會有影響，仍可以站著排尿，

張男才剛從龜頭被切除的陰影走出來，沒想到3個月後發現蠶豆大小的硬塊，這次只好將他的陰莖全切除，在肛門和陰囊之間行尿道外口重建，並將睾丸保留下來。

潘慧仙透露，將陰莖完全切除後，就都沒發現腫瘤細胞，淋巴結活檢也是陰性，可以立刻出院。至於張男為何會罹陰莖癌？潘慧仙表示，包皮過長，特別是包莖，會導致包皮垢的產生，陰莖在包皮垢長期的刺激下，容易演變成陰莖癌。