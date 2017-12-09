血戰超過3小時 聯合國維和部隊剛果遇襲15死53傷

聯合國駐剛果維和部隊。（路透）

2017-12-09 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國維和部隊於當地時間7日，發生近年最嚴重遇襲事件，共造成至少15名隊員死亡，多為坦尚尼亞籍，另有53人受傷。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對此震怒，指出絕不能讓兇手逍遙法外。

《路透》報導，聯合國維和部隊剛果基地於當地時間7日遭到襲擊，攻擊者疑似為烏干達叛軍。古特雷斯哀慟地說，這是聯合國維和部隊近年遭受的最嚴重襲擊，已是戰爭罪，呼籲剛果當局盡快展開調查，將兇手繩之以法。聯合國安理會週五譴責叛軍組織，並為死者默哀。

報導指出，聯合國行動和危機中心主任辛克萊爾（Ian Sinclair）表示，這起襲擊發生在7日傍晚，雙方交戰超過3小時，目前還有3名維和部隊人員不知去向。聯合國官員指出，襲擊者疑似是發源於烏干達的叛軍組織Allied Democratic Forces（ADF），遇襲地點為ADF時常出沒的北基伍省。

報導表示，聯合國剛果穩定特派團指出，除了15名隊員死亡外，另有5名剛果士兵身亡，剛果軍方則稱有1人死亡、1人失蹤，擊斃72名反叛軍。報導稱，此次攻擊已是聯合國剛果基地近幾個月來，所遭遇的第三次襲擊。