泰國大山音樂節 台泰樂團聯手台灣之夜暖場

2017-12-09 00:46

〔中央社〕東南亞最大音樂節之一泰國大山音樂節明天登場，台灣有盧廣仲、巴賴、激膚和TRASH等歌手和樂團首度受邀參與，今天晚間與泰國樂團在曼谷舉辦台灣之夜暖場。

獲得金曲獎肯定的巴賴表示，能夠到泰國來表演感到非常興奮，唱著自己的歌曲和講著自己的話，底下有這麼多觀眾，帶來眾多迴響和反應，他非常開心，他很期待能夠參加東南亞最具規模的音樂節--大山音樂節，跟更多泰國朋友和音樂人一起玩音樂，希望自己可以吸收到這裡的文化和元素，多一些認識，激發更多創作。

激膚樂團表示，這是第一次到泰國演出，希望帶給泰國觀眾充滿活力青春洋溢的感覺，也是激膚樂團的風格表現，讓泰國朋友感受到台灣的熱情活力，更期待觀眾熱情給予回應。

盧廣仲表示，第一次到泰國表演，希望自己拿出實力，演出最具有台灣代表性的歌曲，暫時沒有考慮演唱泰國歌曲，期待能夠在大山音樂節中結交一些玩音樂的朋友，激發靈感創作，推出更受到歡迎的歌曲。

今晚的台灣之夜活動，是以台灣和泰國知名樂團穿插演出方式，除了泰國年輕族群外，也吸引到不少在泰國工作的台灣年輕朋友到場，他們覺得在海外看到自己國家的樂團和歌手演出，除了興奮之外，也覺得感動和驕傲。

一名泰國樂團TELEx TELEx的成員在聽過巴賴的演出後，很喜歡台灣樂團的演出，覺得台灣歌手挺不錯，他們曾經在台灣演出過，也聽過一些台灣歌手的演出，都具有職業水準，他很喜歡這種藝術流行的表演。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處文化組長陳冠甫表示，將台灣文化藝術與東協國家交流是新南向政策的重要一環，泰國朋友對台灣整體印象是模糊的，透過像是樂團歌手等高觸媒文化活動演出，來改變印象，文化部擁有的影視和流行音樂資源來推廣是最適合。

陳冠甫指出，泰國對外來文化的接受度很高，透過台灣流行音樂如巴賴的原住民音樂或青少年次文化音樂，讓泰國朋友認識台灣的另一面向與風情，達到相互交流認識並有擴大的效果。