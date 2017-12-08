華麗復仇！遭打壓解雇前製作人 當選MBC新社長

2017-12-08 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓MBC公營電視台，親保守派的前社長因壓迫異議員工，遭到工會發起大罷工，並被檢方以違反《勞基法》發布逮捕，最後黯然下台。原本遭到解雇的前製作人崔承浩（Seung-ho Choi），則獲得新董事會全票表決通過，成為新任社長。

綜合媒體報導，MBC電視台資深記者、製作人、導演崔承浩，曾多次推出揭露弊案的調查報導，卻在5年多前遭到保守派高層解雇，他轉而製作獨立媒體《打破新聞》，並透過紀錄片《共犯們》，持續揭露青瓦台如何介入韓國電視圈及演藝界，引發熱烈迴響，也成為推倒朴槿惠的一大力量。

MBC電視台的保守派社長金張謙，在任內持續打壓異議員工，導致今年6月爆發罷工潮，許多節目面臨停擺，最終金張謙在9月遭到檢調以違反《勞基法》發布逮捕令，11月被董事會解任，工會方獲得全面勝利。

在董事會改組後，近日投票通過由崔承浩接任新社長。他在今天（8日）上台與工會委員長共同宣讀「勞資決議文」，決定將先前遭到非法打壓、解雇的電視台職員復職，並清查前朝各種濫權腐敗的行為，發起電視台內的「轉型正義」。此外，他也承諾要讓電視台職員的工作條件改善、製播水準與空間提升，努力恢復MBC電視台的公信力。