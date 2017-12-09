5槍擊斃跪地哭喊平民 美國警獲判無罪

美國員警布雷斯福德（Philip Brailsford，圖左）去年連開5槍殺死手無寸鐵的26歲薛佛（Daniel Shaver），被以二級謀殺罪名起訴，但於本月7日獲判無罪。（美聯社）

2017-12-09 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州員警布雷斯福德（Philip Brailsford）去年執勤時，連開5槍殺死趴在地上手無寸鐵的26歲男子薛佛（Daniel Shaver），被以二級謀殺罪名起訴；但案件審理週四（7日）終結，陪審團最終認定布雷斯福德無罪，引發美國社會廣泛怒火；而薛佛被殺過程被員警身上的攝影機拍下，警方昨晚才在判決出爐後首度公開影像。

綜合外媒報導，薛佛是名害蟲防治業者，工作上時不時會利用BB槍對付有害動物。去年1月，他出差下榻亞利桑那州梅薩市（Mesa）一間旅館，並和館內認識的新朋友在5樓房內閒聊，接著拿出BB槍展示；沒想到，在旅館1樓院子的住客看到薛佛於窗邊的舉動，以為他正舉槍瞄準附近的高速公路，趕緊打電話報警。

6名員警接獲報案後趕往旅館，將薛佛叫出房間，並喝令他不準亂動，嚇傻的薛佛聽命趴在旅館走廊，雙手抱頭；這時另一名警員警告，雙手一定要高舉，若亂動就會被槍擊，嚇哭的薛佛則大喊「拜託別殺我」，接著依命令爬著前進，沒想到爬到一半，他的右手晃了一下，隨即被布雷斯福德連開5槍擊斃。

布雷斯福德在案發後兩個月遭到解職，接著被以二級謀殺罪名起訴；但他辯稱，當時以為薛佛準備拔槍，是為了保護自己與同事才會開槍自衛，還在出庭時說：「如果再碰到一樣的狀況，我還是會做一樣的事。」警方也幫腔，稱他一切舉止都符合訓練規範。

這起案件的審理於週四（7日）終結，陪審團在不到6小時的討論後，最終認定布雷斯福德無罪。審判結束後，薛佛的遺孀史威特（Laney Sweet）哭著和家人一起離開法庭，因情緒激動，完全無法對判決做出評論；律師蓋爾吉斯（Mark Geragos）則批評，對一個手無寸鐵的平民開槍，根本不是什麼自衛，而是「處刑」！

審判結果出爐後，這起悲劇在美國社會持續延燒，網友紛紛於Twitter上發文，並標記「#justicefordanielshaver」，指「那開槍的員警根本有病，而他就這樣逃過了謀殺罪！」、「又有一個沒帶武器的平民被警察殺了」、「難道不會在他趴地時上手銬就好？警察是白癡嗎！」、「說好的公平正義呢？這體制真是病了。」