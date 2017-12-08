重返航母強國行列 英國伊莉莎白女王號正式服役！

英國皇家海軍新航母伊莉莎白女王號昨日正式服役。（路透）

2017-12-08 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇家海軍新航母伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）昨（7）日正式服役，由高齡91歲的英國女王伊莉莎白二世出席校閱。昔日的海上霸權英國，自此結束為期3年的航母空窗期，再次重返航母強國行列。

綜合媒體報導，繼冷戰時期建造無敵級航母（Invincible-class）後，英國於1999年提出新版伊麗莎白女王級航空母艦（Queen Elizabeth-class）興建計畫，打算建造出英國有史以來最大的船艦。

造價31億英鎊（約1228億台幣）的「伊莉莎白女王號」於2014年下水、今年底服役，預計2020年形成初始戰力。它的艦長約280公尺、排水量可達6萬5000噸、人員最大容納量可達約1450人，締造英國海軍航母噸位的最高記錄。「伊莉莎白女王號」雖因經費問題捨棄核子動力，但仍採用柴油引擎，得益於英國先進的動力技術，首次使用了燃氣輪機和全電驅動，雖未使用核子動力，但最大航程仍可達1萬海里。

英國海軍過去3艘無敵級航母，無敵號（HMS Invincible R05），卓越號（HMS Illustrious R06）與皇家方舟號（HMS Ark Royal R07）都是以反潛作戰為主的輕型航空母艦。英國海軍在卓越號於2014年退役後，進入完全沒航母戰力空窗期。

「伊莉莎白女王號」是英國皇家海軍首次以王室成員命名的航空母艦，英國曾在一戰前以「伊麗莎白一世」命名當時英國最大的戰列艦，如今再次以女王之名命名，體現了英國意圖重返海上霸權的雄心。

「伊莉莎白女王號」的首項海外任務將於2019年前往美國與美軍聯合進行艦載機F-35B的起降測試。

英國女王伊莉莎白二世於伊莉莎白女王號服役典禮上發表演說。（法新社）

高齡91歲的英國女王伊莉莎白二世出席校閱服役儀式。（法新社）