超越「鬱金香狂熱」外媒：比特幣恐創史上最狂金融泡沫

2017-12-08 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕比特幣搶購狂潮，已超越17世紀歐州的「鬱金香狂熱」，諾貝爾經濟學獎得主羅勃·席勒（Robert Shiller）認為，比特幣會讓泡沫經濟的歷史重演，外媒擔憂比特幣會引發「有史以來最狂的金融泡沫」。

綜合外媒報導，比特幣昨（7）日觸及1萬7000美金（約台幣51萬元），在今（8）日中午暴跌15%，跌至1萬4000美金（約台幣42萬元），但今日下午瞬間攀升至1萬6000美金（約台幣48萬元），《泰晤士報》形容這種情況更盛於1637年發生在荷蘭的「鬱金香狂熱」，直言恐引發「有史以來最狂的金融泡沫」。

當時民眾瘋狂搶購鄂圖曼土耳其帝國的「鬱金香球根」，導致價格水漲船高，但它的售價在泡沫化後，僅剩下顛峰時期的1%，讓當時各大城市民生經濟慘澹；諾貝爾經濟學獎得主羅勃·席勒指出，「比特幣一定崩盤，它已經結束，歷史要重演了」。

全球最大的虛擬貨幣挖礦平台「NiceHash」昨（7）日坦承，該平台經手的4736個比特幣被駭客轉往其他比特幣帳戶，損失逾美金6200萬元（約台幣18.6億元）；2014年日本比特幣交易所「Mt Gox」亦被駭走當時價值7億美元（約台幣210億元）的比特幣，全球各國央行擔心，比特幣崩盤將破壞全球經濟，因此極度不推薦任何比特幣交易。