用搞笑改革 沙國以單人脫口秀找到幽默感

沙烏地阿拉伯引進了前所未見的單人脫口秀（stand-up comedy），戳中不少民眾笑穴。（法新社）

2017-12-08 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯正努力推廣娛樂產業，努力擺脫國際對他們嚴肅、保守的既定印象，其中一項措施便是引進公眾娛樂活動，包括舉辦漫畫展、女性音樂家演奏會，以及對這個王國來說前所未見的單人脫口秀（stand-up comedy），讓不少沙國人爆笑出聲。

綜合外媒報導，沙國娛樂總局（General Entertainment Authority）上週於首都利雅德（Riyadh）舉辦了罕見的業餘喜劇節，他們引進了一個對大多數沙國人來說很新穎的概念─於公共場合玩樂，希望能推動社會改革；而現場觀眾也非常捧場，笑聲與尖叫聲於人群中蔓延開來，每張臉上都掛著笑容。

面對台下觀眾，26歲的巴塔爾（Battar al-Battar）先以波瀾不驚的撲克臉緩慢吐出幾個字：「我是個無人光顧的牙醫。」接著說：「但我的禱告倒是成真了，觀眾裡有一堆人戴著牙套呢！」

接下來登場的是一個矮小、稍嫌肥胖的男人，他同樣面無表情地拿這個男女權失衡的國家開玩笑：「我打給我未婚妻說：『聽著，身為一家之主，如果我哪天吃土了，妳也得跟著我一同吃土！』」沒想到她掛斷電話後，整整一星期了無音訊，「驚慌中，我傳簡訊給她：『我不是一家之主啦！快回到我身邊！』」觀眾中的男性，與坐在走道對面的女性紛紛爆笑出聲。

沙國第一個喜劇俱樂部創辦人、喜劇節評審團成員巴克爾（Yaser Bakr）表示：「外界普遍認為沙國人沒有幽默感。」接著他打開手機，滑過YouTube一大串沙烏地的喜劇影片，秀出每段影片都有約數十萬的點閱率，他說：「沙國人是很愛大笑的，數字不會說謊！」

喜劇節的主辦人喬布恩（Jubran al-Jubran）則表示，「很多人認為喜劇只是開玩笑，但我們所提出的每個議題都是認真的；人們會笑出聲是好事，我們需要這種藝術來淨化靈魂，希望能慢慢改變社會。」