送貨機器人藏安全隱憂 舊金山立法禁止上路！

舊金山市議會12月5日通過新立法，禁止送貨機器人在人行道上通行。（美聯社）

2017-12-08 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕人類與機器人共存的議題，近年隨著AI人工智慧技術的成熟，也被各國逐漸重視。全球新創聖地舊金山近日也通過立法，禁止送貨機器人在人行道通行，以避免與人碰撞的風險。

綜合媒體報導，舊金山市議會12月5日通過法案，禁止送貨機器人在人行道上通行，這項立法是由華裔市議員余鼎昂（Norman Yee）提出，該法案禁止在人行道上使用送貨機器人，而生產、分銷和維修領域的送貨機器人測試，也需事先申請許可證，並只允許在人口稀少的區域作研究用，不能商業運作。舊金山行人安全組織Walk San Francisco表示，擔心送貨機器人會危及行人安全，尤其是老人與兒童，因此希望能完全禁止送貨機器人

法案也規定，機器人只能以不超過每小時3英里（約4.8公里）的速度行駛，且需有人跟在機器人的附近，機器人也必須優先禮讓行人並發出警示聲。另外，機器人使用申請人也需提供一般責任、汽車賠償責任、勞工賠償保險等形式的保險證明。

余鼎昂表示：「或許城市會改進基礎設施，再允許機器人送貨，但目前還沒有這樣的設施」

而愛達荷州和維吉尼亞州則對送貨機器人表示歡迎，州政府近期也與一家新創公司合作，盼能盡早完成立法規範，讓送貨機器人合法上路。