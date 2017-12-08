「中國極限第一人」失手摔死 友：他拍片賺錢治母

23歲的吳詠寧以「極限-詠寧」帳號發表許多玩命的驚險短片，被稱為「中國極限第一人」。（圖翻攝自「極限-詠寧」微博）

2017-12-08 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名1994年出生的青年吳詠寧，今年年初在微博以「極限-詠寧」帳號於網路上發表許多玩命的驚險短片，他常徒手爬上高樓、塔頂，或懸掛在高牆外邊，且未做任何防護措施，被網友稱為「中國極限第一人」，沒想到該帳號自11月8日後就未再更新，很多粉絲驚覺不對勁，紛紛留言詢問其近況，卻沒得到任何回覆；直到本月6日（週三），吳詠寧之前的隊友發文，證實吳詠寧在上個月失手摔死，留給粉絲無限感慨。

綜合外媒報導，23歲的吳詠寧曾當過電影行業中的武打演員（龍虎武師），練就一身好本領，今年2月起，他時不時在網路上發布一些搞笑短片，但沒有受到太多矚目；之後，吳開始於中國各城市的高樓大廈、高塔與知名景點做出種種挑戰極限的危險動作，並用微博帳號「極限-詠寧」上傳讓人看了心驚膽顫的自拍影片，短短幾個月就在各大影音平台吸引上百萬粉絲追蹤。

吳詠寧於自我介紹中表示：「（中）國內極限高空運動挑戰第一人，無任何保護的情況下完成每一個能完成動作，認真拍好每一個挑戰短片。」他發表影片時不忘提醒：「危險動作，未經訓練請勿模仿」，也曾說自己「一天不玩一下就渾身難受！」

但帳號「極限-詠寧」從上月8日後就沒再更新，很多粉絲擔心而留言問候，也有人猜想他是不是發生了意外；直到前天（6日），吳的隊友發文表示，他上個月8日在身體微恙的狀態下攀爬，結果不幸從10幾公尺高的大樓墜地，因為一直沒人發現報警，於第二天不治身亡，讓他十分痛心：「當在殯儀館看到遺體那一刻，我淚流不止」。

吳的前隊友並希望網友不要再對過世之人冷嘲熱諷，指吳是苦命的小孩，10幾歲就外出工作，拍這些玩命影片是為了幫母親治病；而吳的最後一支影片現已湧進近6000則留言，大部分網友為他的早逝深感遺憾，並對酸言酸語的留言者表示：「他生前罵他是在救人，死後罵他就是缺德了！」