日研究：地球氫原子最遠擴散至24萬公里太空中

日本科學家今（8）日在美國科學雜誌上刊登的研究指出，地球上的氫原子可擴散在太空中，且散佈的最遠距離達到24萬公里。（法新社）

2017-12-08 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本科學家今（8）日在美國科學雜誌上刊登的研究指出，地球上來自海洋的氫原子可擴散在太空中，且散佈的最遠距離達到24萬公里，因此推測，如果系外行星與地球擁有相同環境，「周圍也會佈滿氫原子」。

根據《共同社》報導，日本立教、東京等大學所組成的研究團隊，將攝影機安裝在微型探測器上，並由火箭在2014年12月將其載往太空，並於2015年1月，從距離地表1500公里的太空中對地球進行拍攝，發現蒸發的海水形成的水氣飄散至太空中，受紫外線影響解離後，會釋出氫原子，因此推斷若其他行星與地球擁有相同環境條件，亦可在其周圍觀察到氫原子分佈。

立教大學副教授龜田真吾認為，以氫原子分佈作為依據，「能調查該行星是否存在作為生命之源的海洋」；此外，地球外部的氫原子會繼續在太空中進行擴散作用，最遠可到達距離地表24萬公里處，但濃度極低，從攝影機拍攝到的畫面看出，如同氫原子將地球包覆住，但其分佈狀況「受太陽光的壓力影響呈現扭曲的球狀」，且不受地球磁場影響。

研究團隊表示，這是繼美國太空總署（NASA）於1972年發射阿波羅16號（Apollo 16）以來，人類再度記錄下地球四周的氫原子，當時研究認為氫原子最遠擴散距離僅2.4萬公里，此次的觀察證明氫原子擴散距離是24萬公里，為當時研究所得數據的10倍。