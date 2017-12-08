東京神社兇殺案3死1傷 疑弟持刀砍死姐後再自殺

日本東京都江東區的「富岡八幡宮」神社昨晚間發生武士刀兇殺案，釀成3死1傷（美聯社）

2017-12-08 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都江東區的「富岡八幡宮」神社昨晚間發生武士刀兇殺案，釀成3死1傷，據當地警方漏夜調查，發現起因竟是一對姐弟因宮司（神社的負責人）之爭而長年不和，弟弟竟持刀對親姐姐下毒手，之後又先殺害女友並自殺。不過神社方面拒絕對此發表評論。

綜合媒體報導，當地警方是在日本時間昨晚間約8點半接獲民眾報案，經調查後發現，擔任神社宮司（神職人員）、58歲的富岡長子昨晚間在坐車抵達神社時，遭56歲的弟弟富岡茂永及弟弟30多歲的女友持刀砍傷頭部及胸部，經送醫急救仍不治，開車的33歲司機在逃跑時也遭茂永的女友砍殺，身受重傷。據監視器畫面顯示，富岡茂永等2人一開始是先躲在建築物暗處，待富岡長子到場後才衝出來行兇。

後來警方在神社附近找到富岡茂永及其女友，當時兩人都倒臥血泊中，警方懷疑，是富岡茂永持刀砍殺女友的胸部及腹部後，再用刀自殺。警方在現場共發現沾血的2把日本刀和2支軍刀。

相關報導提到，富岡茂永先前也曾擔任宮司，卻因素行不良於2001年被奪回宮司之職，2010年時富岡的父親因年邁辭掉宮司之職，並指名由長女富岡長子接任宮司，竟引發茂永的不滿。在2006年時，茂永還曾寄了一張寫有「今年就要做個了結，多年來的仇恨，下地獄吧」的恐嚇明信片給富岡長子，並因此遭警方逮捕。

富岡八幡宮為當地知名的神社，創建於江戶時代初期的1627年，神社內立有刻著歷代橫綱之名的「橫綱力士碑」，是相撲迷的聖地。同時富岡八幡宮年度祭典也被稱為「深川八幡祭」，夏天的例行祭祀是江戶三大祭祀活動之一。

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