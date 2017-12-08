北韓神秘貨船禁入全球港口 曾頻繁出入台灣各港

受聯合國全球港口禁令制裁的神秘貨船「浩帆6號」曾多次進出台灣各港。（擷取自《KCTV5》）

2017-12-08 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕為落實北韓制裁行動，聯合國安理會10月4日宣布全球禁令，禁止4艘違反制裁案的船隻進入全球各港。然而，就在禁令發布後不到一週，其中1艘遭禁令限制的貨船「浩帆6號」竟憑空消失，直到11月左右才又現蹤，如今外媒指出，浩帆6號曾多次在台灣西部各大港口出沒，其中包含台北、台中及高雄等地。

根據《CNN》報導，這艘遭聯合國於10月4日祭出全球禁令的神秘貨船「浩帆6號（Hao Fan 6）」，該船對外訊號在10月10日當天上午7時17分停止，一直到10月底才又恢復訊號。根據「MarineTraffic」提供給《CNN》的數據顯示，浩帆6號在台北、台中及高雄都有過密集的航行記錄。

據悉，大多數現代船隻都具有自動識別系統（AIS），藉由與鄰近船舶及AIS岸台、衛星等設備交換電子資料，提供船隻定位及辨識，國際海事組織更明文規定大型船隻都必須至少裝設1具AIS發報器。透過AIS，船隻目前位置及過往路線都會被外界偵測並記錄，然而該系統可由船方自主關閉，而關閉就意味著船隻動向及歷程完全消失在外界觀測之下。

專門研究北韓武器等相關議題的資深研究員博格（Andrea Berger）受訪時指出，上述關閉AIS系統的動作是與北韓有關的船隻，在進行非法活動時的慣用手法。透過關閉AIS系統，該船隻的航行路徑將不被外界所知悉，但一旦重新開啟該系統，則追蹤數據將會出現大幅度的跳躍，外界仍能藉此進行推斷，或至少知悉該數據出現異常狀況。