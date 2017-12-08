男議員被同僚輕撫瞬間爆走 當眾怒嗆「我不是gay別亂摸」

民主黨議員布拉德福特這個看似尋常的動作，點燃了共和黨議員梅特卡夫的怒火。（擷取自YouTube）

2017-12-08 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院日前舉行小組會議時，1名議員疑因不滿同僚發言時屢次輕觸他的肢體，竟直接中斷對方發言，除嚴正聲明自己是異性戀外，還怒嗆「你可能喜歡（被同性戀摸），但我可不」，引發輿論一片譁然。

根據《CNN》報導，爭議事件發生於當地時間週二（5日）晚間，1場由共和黨籍州議員梅特卡夫（Daryl Metcalfe）主持有關土地使用立法的會議上，當時發言的民主黨議員布拉德福特（Matthew Bradford）為表達善意，用手輕觸了梅特卡夫的左前臂一下，不料竟因此引爆了對方的地雷。

梅特卡夫遭碰觸後直接中斷對方發言，嗆說「聽著！我是異性戀，我有老婆，我愛我老婆，但我不像你一樣喜歡男人」，他接著繼續數落道「別再碰我了，把你的手規矩的放在你身上，你可能喜歡（別的男人摸你），但我可不！」

聽聞梅特卡夫鏗鏘有力的「反同宣言」，布拉德福特先是尷尬地大笑幾聲，接著解釋自己出手的動作「只是為了請求身為主席的梅特卡夫能允許他發言30秒」，但這個理由當場又被梅特卡夫打槍，反嗆「那就請求，不要用摸的」，引起布拉德福特第2次尷尬大笑。

現場影片經上傳網路後引起熱議，民主黨對梅特卡夫發出譴責，並要求他辭職負責。據悉，梅特卡夫從1999年起便擔任眾議員至今，過去一向以反同立場著稱，至於遭他指為同性戀的布拉德福特事實上與妻子結褵多年，2人共育有4個小孩。

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