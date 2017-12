人類起源歷史再改寫？12萬年前或多次自非洲遷徙

新研究指出,人類有可能早在12萬年前就開始從非洲多次向外遷徙。(資料圖,美聯社)

2017-12-08 15:14

〔即時新聞/綜合報導〕過去考古學與遺傳學的研究皆指出,人類祖先源自非洲,並約於6萬年前出現一次大遷移,但新研究卻徹底改寫了這樣的認知。人類可能早在12萬年前,就從非洲開始多次向外遷徙,而此篇研究7日刊登於國際知名學術期刊《自然》(Nature)。

據《法新社》報導,研究指出從過去10年以來大量的新發現中,證明了現代智人(Homo sapiens)到達亞洲的時間點其實比預估的還要早,例如在中國發現了多批7到12萬年前的智人化石,而其他化石發現也指出,人類到達東南亞與澳洲的時間點事實上也在6萬年前。

馬克斯普朗克學會的人類歷史研究所(Max Planck Institute for the Science of Human History)的研究人員佩特拉利亞(Michael Petraglia)表示,人類在6萬年前為了採集食物而開始擴散時,群體人數並不大,因此留給後人的也只有低程度的遺跡或痕跡。另外,人類自非洲開始大規模遷徙的時間點則可能早於6萬年前。

報導指出,研究中也提到在6萬年前的人類大遷徙中,含有大部分構成非裔以外現代人的基因,尼安德塔人(Neanderthals)與丹尼索瓦人(Denisovans)等各類人種交配,人類開始在歐亞大陸開枝散葉。據科學家推測,非裔以外的現代人的基因中,DNA中有1到4%來自尼安德塔人,5%來自丹尼索瓦人。現代人類、尼安德塔人、丹尼索瓦人與其他人種在亞洲出現時,時間跟空間上都曾重疊過,並進行多次交流。