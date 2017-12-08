人類起源歷史再改寫？12萬年前或多次自非洲遷徙

新研究指出，人類有可能早在12萬年前就開始從非洲多次向外遷徙。（資料圖，美聯社）

2017-12-08 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕過去考古學與遺傳學的研究皆指出，人類祖先源自非洲，並約於6萬年前出現一次大遷移，但新研究卻徹底改寫了這樣的認知。人類可能早在12萬年前，就從非洲開始多次向外遷徙，而此篇研究7日刊登於國際知名學術期刊《自然》（Nature）。

據《法新社》報導，研究指出從過去10年以來大量的新發現中，證明了現代智人（Homo sapiens）到達亞洲的時間點其實比預估的還要早，例如在中國發現了多批7到12萬年前的智人化石，而其他化石發現也指出，人類到達東南亞與澳洲的時間點事實上也在6萬年前。

馬克斯普朗克學會的人類歷史研究所（Max Planck Institute for the Science of Human History）的研究人員佩特拉利亞（Michael Petraglia）表示，人類在6萬年前為了採集食物而開始擴散時，群體人數並不大，因此留給後人的也只有低程度的遺跡或痕跡。另外，人類自非洲開始大規模遷徙的時間點則可能早於6萬年前。

報導指出，研究中也提到在6萬年前的人類大遷徙中，含有大部分構成非裔以外現代人的基因，尼安德塔人（Neanderthals）與丹尼索瓦人（Denisovans）等各類人種交配，人類開始在歐亞大陸開枝散葉。據科學家推測，非裔以外的現代人的基因中，DNA中有1到4%來自尼安德塔人，5%來自丹尼索瓦人。現代人類、尼安德塔人、丹尼索瓦人與其他人種在亞洲出現時，時間跟空間上都曾重疊過，並進行多次交流。