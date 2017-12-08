中國空姐偷吃飛機餐被停飛 真相曝光網友吵翻天！

2017-12-08 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕最近中國航空公司的空姐在飛機上偷吃14盒飛機餐的影片，在網路上造成熱議，有人認為她只是想要不浪費食物，但航空公司發表聲明稱，該名空姐是出於娛樂心態，自行放到社群媒體上想紅，目前已對她行使停飛處分。

綜合媒體報導，中國最近流傳一段「空姐吃多份飛機餐」的影片，其中一名身穿制服的年輕空姐，手拿湯匙將前方幾盒飛機餐都吃過一輪，而且不斷向附近張望。後來被網友發現，該空姐身穿烏魯木齊航空的制服。

烏魯木齊航空公司7日凌晨發表聲明回應，指該影片中的空姐確實為本航空公司空服員，當天並未按照標準流程對剩餘餐食進行處理，擅自將其打開試吃，已經給予其空姐停飛調查處分。

許多網友為該名空姐辯護，指她只不過不想浪費食物，不應該受到如此嚴重的懲罰，「給她個機會吧」、「不是我就想問，吃了個飯而已怎麼了，又不是怎麼的了」、「這種東西其實無所謂，反正也是剩下的，又不違反道德法律，何必抓得這麼嚴！」。還有人甚至要為此抵制航空公司，「這種航空公司，以後我寧可坐高鐵也不會搭的。」

烏魯木齊航空公司8日凌晨再發聲明，稱該名空姐是在工作期間，處於娛樂心態拍攝試吃，還自行將影片上傳社群媒體，違反航空公司規定，且公司飛機餐遵守食品衛生規範，在航班任務執行完後，一律將剩餘飛機餐回收處理，對於事件造成廣大乘客困擾深感抱歉。

有網友表示，請對該名員工寬容處理，「對你們的員工寬容處理吧，畢竟空姐很辛苦，而且她吃的也是剩餘的飛機餐」、「有必要搞的這麼嚴重嗎？」、「這公關我給0分」。有人則認為，航空公司處理得當，「剩餘飛機餐有處理標準，不能因為她辛苦，她就能不按規定吧」、「嚴格要求員工遵守服務標準而被質疑，真的很難理解」、「烏航這麼處理，我沒看出來哪裡有問題」。

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