想紅不要命？ YouTuber拍「自製頭模」片卡微波爐險窒息

2017-12-08 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名22歲YouTuber，疑想拍攝自製頭模的搞怪影片，吸引網友點閱，竟異想天開將頭放進微波爐，再請友人灌入製模用的填充膏狀物，反倒差點窒息而死，獲救後頻向警方致歉道謝，十分尷尬。

綜合媒體報導，當地時間週三下午1時許（台灣時間晚間9時左右），英格蘭警消獲報，有民眾頭卡進微波爐拔不出來，便出動數人前往救援，一到場就看見一名年輕人坐在地上，頭部被白色箱型物罩住，往內一瞧竟驚見滿是乾掉的填充膏。

報導指出，救難人員一問之下才知，原來是這名YouTuber與友人們想拍自製頭模的影片，突發奇想把微波爐當成模具，把頭放進去，接著倒入混合攪拌後的填充膏，等了一段時間，一行人想說差不多，可以把微波爐拿起來，卻發現頭顱卡住，動彈不得，友人驚慌之下，只好先從些許縫隙，塞一根塑膠管應急，讓他維持呼吸，大家再繼續想辦法，就這樣耗了快2小時，絞盡腦汁也處理不了，只好報警求援。

報導指出，事後警方耗費1小時，才逐步清出爐內的膏塊，YouTuber「重獲新生」後，不斷向救難人員致謝道歉。警消透露，「這起事件聽起來很有趣，但很容易受重傷，或窒息身亡」，他們用螺絲起子去掉部份膏狀物，讓受困者易於呼吸，接著繼續小心謹慎地，刮掉其餘填充膏，以防刮傷他的臉部。警方也藉此呼籲，普羅大眾不要再做出此等惡搞行徑，妨礙其他更重要的救災任務。