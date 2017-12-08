法官令逮捕 阿根廷前總統費南德茲痛批

2017-12-08 05:36

〔中央社〕阿根廷一位法官今天下令以叛國罪名逮捕前總統費南德茲，她痛批法官此舉太超過，「已違反法治原則」。

法新社報導，費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）在首都布宜諾斯艾利斯舉行記者會，反擊法官博納迪奧（Claudio Bonadio）提出的指控。博納迪奧稍早表示，費南德茲涉嫌掩蓋伊朗涉及1994年布宜諾斯艾利斯猶太中心的致命爆炸案，因此下令以叛國罪名逮捕她。

這位法官也要求國會參議院展開程序，剝奪費南德茲的國會議員豁免權。這必須獲得參院以2/3多數票通過。

64歲的費南德茲一直宣稱，她遭遇的法律問題出於政治動機，並指控現任中間偏右總統馬克里（Mauricio Macri）操控司法系統抹黑她。

曾任兩任總統的費南德茲2015年卸任，她和也曾任總統的已故丈夫基西納（Nestor Kirchner）主導阿根廷政壇12年，下台後被控涉及多項貪汙案，但她在10月的選舉當選參議員，得以享有豁免權。

1994年的猶太中心攻擊案造成多達85人喪生和300人受傷，費南德茲被控在2012年與伊朗簽訂密約，讓涉嫌下令攻擊的伊朗官員在本國而非阿根廷接受調查，意圖掩蓋這起慘案的內情。