為獨立發聲 數萬加泰民眾比京大遊行

2017-12-08 03:52

〔中央社〕數萬名加泰隆尼亞民眾今天聚集在比利時首都布魯塞爾大遊行，除抗議歐洲聯盟對加泰隆尼亞處境袖手旁觀外，並籲請全歐洲重視他們獨立的訴求。

布魯塞爾歐盟總部區今天警戒特別嚴密，除有更多警察及軍人巡邏，更出動鎮暴水車預備，但現場遊行氣氛理性和平，不分小孩老人，人人手持或肩披加泰隆尼亞旗幟，從中午到夜幕低垂一片黃紅色旗海。

這場遊行主題為「醒來吧歐洲」（Wake up Europe），因此遊行路線圍繞在歐盟總部附近，他們分多梯次經過歐盟總部附近區域時，現場高喊「自由、自由」口號不絕於耳。據布魯塞爾警方晚間發布，這場遊行共約有4萬5000人參與。

一位帶著2名小孩的媽媽塞固拉（Carolina Segual）接受中央社採訪表示，她今天帶著全家趕到布魯塞爾參加遊行，是要表達加泰隆尼亞人希望從西班牙獨立出去。她強調他們不是要傷害誰，就只是要向全歐洲發出獨立訴求。

另一位從巴塞隆納趕來的年輕女性福納葉（Sandra Funallet）則對中央社說，她今天參與是要抗議西班牙把經加泰隆尼亞人民以民主程序選出的官員關進監獄，而且西班牙傷害加泰隆尼亞的民主，歐盟卻袖手旁觀毫無作為，因此大家要把這個問題帶到布魯塞爾，希望歐盟可以協助解決。

加泰隆尼亞民眾除了抗議歐盟的不作為外，也藉今天遊行表達支持遭西班牙政府革職、流亡到布魯塞爾的加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）。西班牙政府一度對他及4名前首長發出歐洲逮捕令，但最高法院5日已宣布撤銷逮捕令。

普伊格蒙特近日在比利時仍忙著選舉，他盼望在12月21日加泰隆尼亞自治區議會選舉獲得勝利。