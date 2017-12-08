被控性騷擾 美參議員佛蘭肯宣布將辭職

2017-12-08 02:44

〔中央社〕美國聯邦參議員佛蘭肯今天宣布，將因遭指控涉及多起性騷擾案辭職。美國各界的性騷擾指控層出不窮，他是一周來第2位因被控行為不檢遭逼退的重要民主黨國會議員。

法新社報導，諧星出身的佛蘭肯（Al Franken）已遭至少7位女性指控曾不當碰觸他們，他說：「我今天要宣布，今後幾天將辭去美國參議員職務。」

他是在參院議場宣布辭職決定，語帶感情，但也有些不服。有數十位參院同僚都要他下台。

66歲的佛蘭肯是由明尼蘇達州選出，一度人氣甚高。他上個月曾承認一起行為不檢事件，除了表示道歉，並誓言將努力爭取重獲大眾信任。

不過，後來又有另6位女性出面指控佛蘭肯不當碰觸她們，許多民主黨參議員紛紛表示他該下台了。

佛蘭肯在只有數位同僚出現的議場說：「任職美國參院是我這一生的重大榮譽。我心裡知道，我身為參議員，沒有任何作為讓這個機關蒙羞。」

他並自我標榜是「女性的捍衛者」，表示對受到相關指控感到震驚。

佛蘭肯還大放起身砲，目標是也面臨多項性騷擾指控的總統川普，以及參加阿拉巴馬州聯邦參議員補選的共和黨候選人摩爾（Roy Moore），後者雖被控曾調戲數名少女，仍獲川普背書力挺。

他說：「我和大家都知道，我要離職一事其實有些諷刺，因為有個人曾在錄音帶中自吹自擂他性騷擾的事蹟，如今卻還坐在（白宮）橢圓形辦公室，而另一個一再加害少女的人，則獲他的政黨全力支持競選參議員職位。」

88歲的民主黨聯邦眾議員柯尼爾斯（John Conyers）5日才宣布退休，但避談性騷擾的指控。他1964年於底特律首度當選，是聯邦眾議院在位最久的議員，地位崇高。