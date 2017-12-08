耶路撒冷爭議 伊拉克民兵揚言襲擊美軍

2017-12-08 01:12

〔中央社〕美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都後，獲伊朗支持的伊拉克什葉派民兵組織今天揚言，將攻擊境內美國軍隊。

什葉派民兵組織「真主黨高貴者運動」（Al-Nojaba）領袖阿克拉姆（Akram al-Kaabi）發布聲明說：「川普對聖城（al-Quds，即耶路撒冷）的決定，讓攻擊伊拉克境內美軍正當化。」

2013年成立的這個什葉派民兵組織獲得伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）支持，擁有約1500名戰士，也是「人民動員」（Hashed al-Shaabi）附屬部隊的一部分，曾與伊拉克軍隊一同對抗伊斯蘭國（Islamic State）。

伊拉克外交部長賈法里（Ibrahim al-Jaafari）已召見美國大使，抗議川普此舉。

具影響力的什葉派教士薩德（Moqtada al-Sadr）要求關閉美國駐巴格達大使館。

伊拉克什葉派精神領袖希斯塔尼（Ali al-Sistani）發表聲明，「抨擊並譴責美國這項傷害數以百萬計阿拉伯人和穆斯林情感的決定」。

希斯塔尼說：「這不能改變耶路撒冷是被占據領土的事實，必須歸還給它的巴勒斯坦合法主人。」

五角大廈（Pentagon）的官方說法是，伊拉克境內有5262名美軍，但美國軍方發布的其他數據顯示，伊拉克境內有將近9000名美軍。