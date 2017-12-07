聯合國特使訪平壤 與北韓外長晤談

2017-12-07 23:51

〔編譯茅毅／綜合報導〕刻正訪問平壤的聯合國副祕書長費特曼（Jeffrey Feltman），7日與北韓外長李勇浩晤談，費特曼也是自2010年以來，訪問北韓的聯合國最高層級官員。

費特曼5日抵達平壤，預計將待4或5天，目前尚無法立即得知他與李勇浩間的談話內容。

據北韓國營媒體報導，費特曼與北韓副外長於6日談論聯合國的援助以及在北韓境內的活動，與「其他彼此關切的事項」。

美國籍的費特曼現任聯合國主管政治事務的副祕書長，曾在美國國務院服務。