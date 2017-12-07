記者會亂入假手譯員亂比 專家以為在唱「聖誕鈴聲」

警方在召開記者會時，手語翻譯員（圖左）亂揮舞手臂，被手語老師看見以為她在唱聖誕鈴聲。（圖擷自Inside Edition影片）

2017-12-07 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州警方近期召開記者會，說明連續兇殺案的細節時，1名53歲女子手譯員，站在一旁煞有其事的翻譯。但她後來被1名手語老師拆穿，指她詞不達意，且雙手揮舞亂比一通，「像在唱《聖誕鈴聲》（Jingle Bells）」。

綜合媒體報導，佛羅里達州坦帕市（Tampa）的警方11月28日召開記者會，交代過去2個月內發生的4起兇殺案詳情。而1名53歲的女性手語翻譯員羅勃茲（Derlyn Roberts），站在一旁翻譯。

1名南佛里達大學的手語老師芮秋爾（Rachell）表示，當時發言人正在簡介4宗兇案的時間線時，她看羅勃茲的手勢亂揮，以為她在唱《聖誕鈴聲》，且她翻譯僅是片面的單字，如「51小時之前」、「謀殺」、「24歲」等，並沒有完整的故事架構。

芮秋爾對警方沒有確認羅勃茲的身分感到失望。警方則聲稱，當日未安排任何手語翻譯員。但警方發言人黑格蒂（Steve Hegarty）表示，羅勃茲向他表示自己是被委派來協助翻譯，黑格蒂以為是其他同事安排，就沒再繼續追問。

今年9月也發生過同樣的情況，艾瑪颶風重創佛羅里達州，在記者會上1名不是專業譯者的男子，因平常和聽障弟弟用手語溝通，他被「趕鴨子上架」，把「希望民眾小心安全」（We need you to be safe）變成「需要變成熊怪物」（Need be bear monster），結果換來一片罵聲。

2013年12月在一場曼德拉的追思會上，南非政府為讓聾啞人士了解上台致詞的各國領袖說了些什麼，也是找來手語翻譯者，將哀悼的演說譯成手語。不過這位手語翻譯者一陣亂比，正確度幾乎是零，讓聾啞團體罵翻了。

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