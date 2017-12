記者會亂入假手譯員亂比 專家以為在唱「聖誕鈴聲」

警方在召開記者會時,手語翻譯員(圖左)亂揮舞手臂,被手語老師看見以為她在唱聖誕鈴聲。(圖擷自Inside Edition影片)

2017-12-07 23:50

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛州警方近期召開記者會,說明連續兇殺案的細節時,1名53歲女子手譯員,站在一旁煞有其事的翻譯。但她後來被1名手語老師拆穿,指她詞不達意,且雙手揮舞亂比一通,「像在唱《聖誕鈴聲》(Jingle Bells)」。

綜合媒體報導,佛羅里達州坦帕市(Tampa)的警方11月28日召開記者會,交代過去2個月內發生的4起兇殺案詳情。而1名53歲的女性手語翻譯員羅勃茲(Derlyn Roberts),站在一旁翻譯。

1名南佛里達大學的手語老師芮秋爾(Rachell)表示,當時發言人正在簡介4宗兇案的時間線時,她看羅勃茲的手勢亂揮,以為她在唱《聖誕鈴聲》,且她翻譯僅是片面的單字,如「51小時之前」、「謀殺」、「24歲」等,並沒有完整的故事架構。

芮秋爾對警方沒有確認羅勃茲的身分感到失望。警方則聲稱,當日未安排任何手語翻譯員。但警方發言人黑格蒂(Steve Hegarty)表示,羅勃茲向他表示自己是被委派來協助翻譯,黑格蒂以為是其他同事安排,就沒再繼續追問。

今年9月也發生過同樣的情況,艾瑪颶風重創佛羅里達州,在記者會上1名不是專業譯者的男子,因平常和聽障弟弟用手語溝通,他被「趕鴨子上架」,把「希望民眾小心安全」(We need you to be safe)變成「需要變成熊怪物」(Need be bear monster),結果換來一片罵聲。

2013年12月在一場曼德拉的追思會上,南非政府為讓聾啞人士了解上台致詞的各國領袖說了些什麼,也是找來手語翻譯者,將哀悼的演說譯成手語。不過這位手語翻譯者一陣亂比,正確度幾乎是零,讓聾啞團體罵翻了。

