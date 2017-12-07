巴勒斯坦人民暴動 以國軍：增加約旦河西岸兵力

巴勒斯坦人民在拉姆安拉，與以色列軍隊發生嚴重衝突。（路透）

2017-12-07 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於美國時間6日下午一點（台灣時間7日凌晨2點）宣布，耶路撒冷是以色列首都，巴勒斯坦當地民眾隨即在各地展開大規模暴力示威抗議，以色列打算在本月8日前，在約旦河西岸加強部署軍力，以應對可能發生的衝突。

根據《每日郵報》報導，在美國總統宣布耶路撒冷為以色列首都後，巴勒斯坦地區的伯利恆（Bethlehem）、希伯侖（Hebron）、拉姆安拉（Ramallah）、納布盧斯（Nablus）、傑寧（Jenin），均發生巴勒斯坦民眾表達抗議的暴力活動，焚燒以色列、美國國旗，並燒毀輪胎，製造大量黑煙與熊熊烈焰。

許多在拉姆安拉的巴勒斯坦民眾對當地以色列警方投擲石塊，以色列警方亦以催淚瓦斯及水砲作為回擊，以色列軍方更表示，將在當地時間本月8日前，在約旦河西岸追加部署數個大隊兵力，因應兩國在加薩走廊可能發生的衝突，但未提及具體內容。

伯利恆地區的巴勒斯坦人民，使用石塊等物品與以色列軍方發生衝突。（法新社）

巴勒斯坦人民在希伯侖地區焚燒輪胎，表達對美國總統川普的不滿。（法新社）

納布盧斯地區的巴勒斯坦人民，焚燒美國總統川普的人偶，不滿他宣布耶路撒冷城為以色列首都。（法新社）

巴勒斯坦人民陣線武裝份子，在加薩走廊發動抗議。（路透）