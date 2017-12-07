遭霸凌下體燙爛滲血 強國小學校長：娃娃們鬧著玩呢！

2017-12-07 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕校園霸凌事件層出不窮，但中國雲南青龍小學傳出驚世駭俗的霸凌案件，2名三年級男童被到同儕脫褲，甚至被滾燙的開水澆灌下體，畫面慘不忍睹，年幼的身軀滲血不止，最可惡的是，該校校長得知後居然回說：「孩子們才多大啊，娃娃們鬧著玩呢！」事件引起廣大關注，稍早最新消息指出校長與副校長已革職處分，2名受害學童仍在留院治療中。

綜合中國媒體報導，2名就讀青龍小學三年級的男童小龍與小航，在11月28日遭到5名同儕綁住手腳，除了臉部被枕頭壓住，褲子還被褪除「汆燙下體」。

施暴者還威脅說，如果敢跟老師家長說，就找黑道處理他們。小龍與小航返家後，儘管痛到行動都有困難，仍假裝一切沒事，但紙終究包不住火，還是被家長發現傷勢，看到孩子下體、屁股滿是血，皮肉綻裂起黑色血泡的傷口，既心疼又氣憤，衝去學校後卻只得到校長一句「孩子們在玩」。

事後家長報警處理，由於事件殘忍駭人，加害者年紀全都不到10歲，引起輿論譁然，正副校長遭相關單位追查後已被革職，並將倒查責任，依規依紀嚴肅處理有關責任人員。

醫生指出，2名受害男童傷傷勢穩定，不會留下後遺症，正在漸漸康復當中。但傷者家屬指出，孩子們在遭受霸凌後，心理層面受到嚴重影響，恐怕不是一時半刻能復原的。