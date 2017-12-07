企圖滅火？ 北京官媒刊「刺刀見紅」書記關懷民生行程

北京市委書記蔡奇要求官員在基層碰到問題，就是要「刺刀見紅、硬碰硬」，引發輿論譁然，官媒企圖滅火，刊登蔡奇近來視察北京的報導。（美聯社）

2017-12-07 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京近來因清除「低端人口」引發一連串爭議，北京市委書記蔡奇還被爆，要求官員在基層碰到問題，就是要「刺刀見紅、硬碰硬」，引發外界議論，結果官媒企圖滅火，刊登彙集蔡奇近來視察北京的行程報導。

根據《中央社》報導，近日在網路上流傳一段蔡奇發表談話的影片，影片中可以看到，蔡奇一邊用手敲打桌面，一邊激動地說：「到了基層就是要真刀真槍、就是要刺刀見紅、就是要敢硬碰硬、就是要解決問題」還說，如果不用這種態度工作，總有一天，自己的地盤上也會出現這樣的事，被認為是現在北京等地積極清除「低端人口」的指令。

影片曝光後引發各界一片譁然，北京市委官媒《北京日報》今天刻意刊登蔡奇近來視察北京的行程，報導強調，蔡奇與北京市代市長陳吉寧近來在多地密集視察調研，重點包括治理城市環境、督促排查安全隱患、提升服務惠民生等。

報導指出，蔡奇指示，「各方面工作都要體現出人文關懷，使北京這座城市更有溫度。」有媒體質疑《北京日報》今天大篇幅刊登蔡奇巡查過程，有轉移淡化「刺刀見紅」言論的嫌疑。