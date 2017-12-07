巴黎最後一間A片電影院熄燈 老顧客嘆：回不去了

巴黎僅存A片電影院將熄燈，不少老顧客很不捨。圖中為電影院擁有者拉侯許（Maurice Laroche）。（圖擷自巴黎人報）

2017-12-07 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎一間名為比佛利（Le Beverley）的A片電影院最晚將於2018年2月底永遠拉下鐵門，巴黎A片影城娛樂史將正式走入歷史，影城所有人拉侯許（Maurice Laroche）惆悵地表示，現在的巴黎已經不屬於他們那個年代了，而老客戶們也聽到消息後也深感空虛，不知道以後該何去何從。

據《巴黎人報》（Le Parisien）報導，比佛利電影院目前由74歲的拉侯許經營，位於所在地的第二區，是巴黎夜生活特別豐富的地段，劇院、電影院、夜總會相當密集。

在70、80年代該區隨著情慾解放的潮流，A片產業有過一段輝煌時光，但也同時成為政治人物的眼中釘。在法規修改與網路普及的衝擊下，許多類似的電影院一間間倒閉，只剩下拉侯許還在硬撐，但如今這間34年之久的老影城，也將告別這個地方。

比佛利電影院一張電影票售價為12歐元（約新台幣425元），已經5、6年沒有漲過價。而日前拉侯許受訪時，表示自己正在拍攝一部自製電影，將會製成光碟，讓每個觀眾看了都彷彿再度置身比佛利。

拉侯許說，這間電影院有很多長年熟客，他們每次來都不只看片，也會聊聊生活、開開玩笑、一起欣賞片中的美女，「臭味相投」的人際關係是他最捨不得的一件事，但他不想要到生病了才退休，他還想要享受人生。

「（比佛利的）氣氛有點像是30年前的老巴黎。」他坦言，有時候客人來這裡，就是為了尋求往日時光，畢竟現在的巴黎，已經不屬於他們那個世代的人了。

拉侯許說，比佛利播放的影片產自70到90年代，有劇本、有配樂，女人的身材曲線都是天然生成，內容會讓觀眾產生一種「氛圍」；不像現在網路A片裡的女人有的整容、有的隆乳，劇情全是交合，毫無節情內容可言。

有些客人發起集資收購，希望拉侯許持續經營，他雖感動，但事已成定局。這間電影院最晚將於2018年2月底永遠拉下鐵門，未來會變成一間普通劇院，巴黎的A片電影院娛樂史，將就此寫下終章。