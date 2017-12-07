駐沖繩美軍機疑空中掉東西 砸中幼兒園險傷50孩童

日本沖繩縣宜野灣市一間幼兒園的屋頂上，今早發現有個15公分長的筒狀物，據悉疑是美軍執行飛航任務時不慎落下。圖為普天間基地。（歐新社）

2017-12-07 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣宜野灣市一間幼兒園的屋頂上，今早發現有個15公分長的筒狀物，據悉應是附近普天間基地的美軍，執行飛航任務時不慎落下，所幸無人傷亡，防衛大臣小野寺五典（Itsunori Onodera）也要求美軍提出說明。

綜合媒體報導，當地時間上午10時20分許（台灣時間上午11時左右），一架疑似美軍所屬的飛機，橫越幼兒園的上空，過沒多久，園內員工便於屋頂上，發現一個圓筒物體，因幼兒園位置離普天間基地（Marine Corps Air Station Futenma）僅300公尺，加上上頭寫有US字樣，所方懷疑是美軍所致，並報警處理。

報導指出，幼兒園園長神谷（Takehiro Kamiya）表示，事發當時突然聽見屋頂傳來「咚」的一聲，爬上去看竟發現掉落物，幸好不是危險物品，不然可能會傷到，園內正在玩耍、50位小朋友們。園長也指出，美軍竟飛過幼兒園上空，還發生此等「落漆」情事，令人難以置信。

報導提到，沖繩縣知事翁長雄志（Takeshi Onaga）聞訊，直言目前官方已介入調查，若圓狀物真的是美軍掉的，「那真的是太瞎了」