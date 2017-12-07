恐顛覆天文理論！科學家發現最古老「怪物級」黑洞

天文學家發現有史以來最古老的黑洞，此黑洞質量達太陽的8億倍，恐改寫天文理論。圖為藝術家想像圖。（路透）

2017-12-07 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕科學家最近發現有史以來最古老的超大質量黑洞，這個黑洞的年齡超過131億年，由於宇宙大爆炸（大霹靂）被認為發生在138億年前左右，等於這個黑洞出現在宇宙誕生後不久，其質量達太陽的8億倍，令科學家費解，「宇宙還不足以製造一個如此巨大的黑洞」，此黑洞的發現恐顛覆天文理論。

綜合外媒報導，麻省理工學院、卡內基天文台、NASA等天文學家所組合的團隊宣布發現有史以來最古老的黑洞，該黑洞距離地球超過131億光年，由於宇宙大爆炸發生在138億年前，天文學家看到這個黑洞，就好像看到才剛誕生不到7億年的宇宙，團隊成員之一的天文學家巴納多斯（Eduardo Banados）形容：「這就像發現一個50歲的人，他在2歲半時候的照片。」

這個黑洞質量達太陽的8億倍，科學家紛紛以「怪物級」、「巨人級」來形容這個超大質量黑洞，它位於一座星系的中心，正在大量吞噬極多的物質，形成一種被稱為「類星體」（Quasar）的天文現象。

科學家指出：「類星體是已知天體中最明亮、最遙遠的物體，它對我們了解早期宇宙具有重要意義。」並估計這種等級的類星體可能僅有20至100個，要在浩瀚宇宙中尋找這系統簡直是「大海撈針」。

令科學家困惑的是，它的質量達到太陽的8億倍，當時宇宙才剛誕生不久，不可能存在如此巨大的黑洞，麻省理工學院的教授西姆科（Robert Simcoe）表示： 「這是一個超大質量黑洞，但是宇宙是如此的年輕，不足以製造一個如此巨大的黑洞，這非常令人費解。」

NASA猜測，一定有特殊的條件讓這黑洞快速成長，但究竟是什麼仍然是一個謎，這個現象恐改寫目前的超級黑洞形成理論。