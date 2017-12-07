南加州野火失控 連外太空都能看到超震撼濃煙

失控的野火朝太平洋蔓延，連外太空都能看到森林大火的濃煙覆蓋。（路透）

2017-12-07 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕〕美國南加州文圖拉郡（Ventura County）當地時間4日爆發野火，火勢受狂風影響迅速蔓延，延燒面積已高達6.5萬英畝，野火濃煙在太空站也清晰可見，近20萬人被迫撤離，加州宣佈該郡進入緊急狀態。

綜合美媒報導，當地時間4日以來，受焚風效應影響，美國洛杉磯周邊多個區域發生森林大火，由於氣候乾燥加上此季節特有的焚風「聖安娜風」（Santa Ana Winds）吹襲下，火勢一發不可收拾，加州州長布朗（Jerry Brown）宣佈文圖拉郡進入緊急狀態，週三至週四「聖安娜風」恐增強，使大火情況更糟。

國家消防局局長皮姆洛特（Ken Pimlott）無奈表示：「在這種強風下，消防員對於野火完全無能為力。」

失控的野火朝太平洋蔓延，威脅洛杉磯，已知造成1人死亡，超過300棟建築物遭焚毀，多所學校因濃煙蔽日被迫停課，連外太空都能看到森林大火的濃煙覆蓋。

由於氣候乾燥加上此季節特有的焚風「聖安娜風」吹襲下，火勢一發不可收拾，從外太空都能清晰可見。（路透）

由於氣候乾燥加上此季節特有的焚風「聖安娜風」吹襲下，火勢一發不可收拾，從外太空都能清晰可見。（路透）

失控的野火朝太平洋蔓延，連外太空都能看到森林大火的濃煙覆蓋。（路透）