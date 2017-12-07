「她是我馬子！」 壯年男性侵母馬遭逮還詭辯

英國一名48歲男子史密斯，涉嫌性侵一頭9歲母馬魯碧被逮，還向警方辯稱「她是我馬子！」圖僅示意，與本文無關。（美聯社）

2017-12-07 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名48歲男子史密斯（George Smith），涉嫌性侵一頭9歲母馬魯碧（Ruby）被逮，還向警方辯稱「她是我馬子！」近日法院判處史密斯有期徒刑1個月、緩刑1年，且10年內不得再接觸動物。

《太陽報》報導，魯碧的飼主表示，今年3月史密斯在馬廄旁鬼鬼祟祟，未料沒多久卻驚見，史密斯站在箱型物上，將褲子褪至腳踝，身子開始前後擺動，趕緊叫來老公一起抓人，並報警處理。警方調查顯示，魯碧陰道內殘留部份體液，與史男的DNA完全吻合，員警也在其居住的鐵皮屋，找到沾染屎尿的尿布、泰迪熊娃娃與女性內褲。

報導指出，魯碧的飼主指出，先前史密斯就曾拜託她，別賣掉魯碧，並稱魯碧是他的伴侶，讓她覺得很奇怪，沒想到會發生這種駭人聽聞的人獸交案，全家都很害怕史男會再去馬廄，打擾她們的生活。

據悉，法院近日已做出裁決，判處史密斯1個月徒刑、緩刑1年、10年不得觸碰動物、勞動服務120小時、200英鎊的罰款（約新台幣8019元）、不准騷擾飼主，以及禁止購買尿布。