宣稱具壯陽效果 這種鳥13年內被中國人吃到快絕種

俗稱禾花雀的黃胸鵐因被中國人大量捕殺，13年內從「無危」列為「極危」，距離滅絕僅一步之遙。（圖擷自《國際鳥盟》（BirdLife International））

2017-12-07 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕國際自然保護聯盟（IUCN）5日發布最新瀕危物種紅皮書，其中俗稱禾花雀的黃胸鵐因被中國人大量捕殺，13年內從「無危」列為「極危」，距離滅絕僅一步之遙，IUCN直言：「中國為食用而過度捕獵黃胸鵐是其數量驟減的主因。」

綜合媒體報導，黃胸鵐身長15公分，全身色彩鮮明，因胸前的一簇黃色羽毛而得名，每年8月開始，黃胸鵐會從西伯利亞到中國東北出發，一路南下遷徙到中國南方至東南亞地區，路程可達4000公里以上，台灣也有機會見到這隻冬候鳥，但飛經中國北方時，遭到中國人架設鳥網大量捕殺，現群族已大量減少，有滅絕之虞。

最新瀕危物種紅皮書，已將黃胸鵐列為「極危」狀態，該目錄將物種受威脅程度依次分為7等，分別為「無危」、「近危」、「易危」、「瀕危」、「極危」、「野外滅絕」、「滅絕」，2004年黃胸鵐由「無危」改為「近危」，2008年升級為「易危」，2013年列為「瀕危」，本月5日已經成為「極危」狀態，13年內連升四級，消失速度之快不容樂觀。

IUCN表示，據觀測顯示，黃胸鵐減少速度遠遠高於預期，這一點在過去11年間尤甚，IUCN直言：「除了農業活動和棲息地受影響等因素外，黃胸鵐物種數量大幅減少的主因是人類為了食用黃胸鵐而進行的過度捕獵。」

中國人認為黃胸鵐具有補腎壯陽功效，還稱其為「天上人參」，遂廣設鳥網大肆捕殺，這一飲食文化給黃胸鵐帶來了滅頂之災，有捕鳥人稱以前一天可以捕抓到200多隻，現兩三天僅能抓到零星個體。

醫師表示，黃胸鵐具有壯陽功效是沒有任何科學依據的說法，其營養價值與鵪鶉、鴿子差不多，而其屬於候鳥，可能和不同地域的鳥類接觸，食用這類候鳥，增加了感染不明病毒的風險。