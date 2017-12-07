中國詩人居花蓮 稱台灣「目前最適合我」

2017-12-07 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕生於上海，曾移居美國與香港，現居於台灣的中國現代詩人孟浪受訪表示，台灣目前是「最適合我的地方」。

長期關注中國人權議題，為獨立中文筆會創辦人之一的中國現代詩人孟浪接受《中央社》訪問，分享自己在香港和台灣居住的經驗，說「台灣，目前是最適合我的地方」。自2015年，孟浪協台籍妻子從居住9年的香港移居台灣花蓮。

孟浪指出香港的政治、社會和言論環境過去幾年「在這些方面的倒退，非常迅速、非常嚴重」。2013至2014年，香港晨鐘書局負責人姚文田、香港政論雜誌「新維月刊」創辦人王健民與咼中校3人被捕與判刑，促使孟浪想離開香港，脫離「中國的黑影」，也因此聲援香港2014年的雨傘運動。

台灣政治方面，孟浪評論，比起香港和中國，「台灣基本上是個能完整表達創作、寫作自由的社會」，也說台灣有相對完整的現代政治，「人民既可一人一票選出領導人，也有權利批評及監督領導人及下屬官員」。孟浪另指出，台灣保留中國已消失的仕紳社會，人民「非常善良、相對純樸」，中國則是金錢利益至上，喪失「人與人之間、乃至於政府的誠信」。

孟浪說，自己本期待中國步向自由化，但現在中國「所謂權利現在只有領導人才有，他有權提『中國夢』、『兩個100年』，其他人呢？」，並稱中國當今是「高汙染、低人權」社會，「政治空氣」和「自然空氣」（霧霾）都不好，促使他移居台灣，不想返回中國。最後，孟浪認為很多中國人想移居台灣，「只是不說出來罷了！」，也建議台灣對中國人的移居政策可「放開一些」。