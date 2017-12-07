川普承認耶路撒冷為以首都 各國多反對

2017-12-07 04:36

〔中央社〕美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都，除以國本身大聲叫好外，世界各國，特別是阿拉伯國家，大都表示反對的態度。

以色列總理尼坦雅胡（Eenjamin Netanyahu）讚揚川普此舉是「歷史性」，以及「勇敢和公正的決定」。

尼坦雅胡並且保證，不會對耶路撒冷高度敏感、且被猶太人、基督徒和穆斯林都視為聖地的現狀作任何改變。

但以色列占領區內的巴勒斯坦人組織哈瑪斯集團（Hamas）怒指川普此舉是對巴勒斯坦人公然侵略。

巴勒斯坦解放組織（PLO）則明白表示，川普這項決定摧毀了以「兩個國家」方案解決以、巴衝突的希望。

在川普演說後，長期以來擔任巴勒斯坦首席談判代表的艾瑞卡（Saeb Erekat）說：「他（川普）已摧毀了兩個國家的解決方案。」

他並且說，川普「已讓他的國家在和平進程中完完全全沒有扮演任何角色的資格」。

一向對美國友好的約旦也指責川普違反對耶路撒冷的國際法。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）推文說：「我們譴責美國政府不負責任的聲明，這項決定違反國際法和聯合國相關決議案。」

埃及外交部在聲明中反對美國將大使館遷往耶路撒冷，並且說，川普此舉並未能改變耶路撒冷的法律狀態。

伊朗則「嚴厲譴責」川普的決定，並表示，此舉違反聯合國決議案。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，他不支持川普「單方面」的決定，但呼籲各方冷靜。

他說：「這是令人遺憾的決定，法國不支持違反國際法和所有聯合國安全理事會的決議。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）針對川普的決定表示，以色列和巴勒斯坦之間的「兩個國家」解決辦法沒有替代方案，耶路撒冷的最後地位應透過直接談判解決。