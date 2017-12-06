星巴克全球最大咖啡夢工廠開幕，神秘嘉賓是...

星巴克（Starbucks ）全球最大咖啡體驗店-「咖啡夢工廠」（Starbucks Reserve Roastery & Tasting Room）今天在中國上海開幕，面積是西雅圖「咖啡夢工廠」的兩倍大（圖由星巴克提供）

2017-12-06 22:12

〔記者楊雅民／台北報導〕星巴克（Starbucks ）全球最大咖啡體驗店-「咖啡夢工廠」（Starbucks Reserve Roastery & Tasting Room）今天在中國上海開幕，星巴克執行董事長霍華‧舒茲與阿里巴巴集團創辦人馬雲今天在該全球最大咖啡體驗店相見歡。

星巴克表示，上海「咖啡夢工廠」為繼2014年美國西雅圖首間「咖啡夢工廠」落成後，全球第二家「咖啡夢工廠」，面積約843坪，是「西雅圖咖啡夢工廠」的兩倍大。

內有3個咖啡體驗吧台，包含有全球最長約26.9公尺長的吧檯，為星巴克設計部門以咖啡豆的烘焙曲線為發想，並交由中國的工藝師傅全手工製成。

同時是亞洲首家引進PrinciTM烘培坊的門市，食譜配方來自義大利烘焙大師Rocco Princi，每日會由超過30名的中國廚師及烘焙師提供超過80種的新鮮現烤烘焙食品。

同時還設有星巴克在中國首個Teavana茶瓦納吧台，全由3D印製的可回收材料建造而成，靈感則來自中國傳統陶瓷茶具，以淺青玉色呈現。

入口處，映入眼簾的是40公噸的銅桶，為「咖啡夢工廠」的標誌印記之一，銅桶上點綴以超過1000個中國印章及篆刻圖案，述說星巴克與典藏咖啡的故事。

門市的關鍵獨創設計還有天花板由1萬個手工製作的木製六角形瓷磚組成，此靈感是從義大利濃縮咖啡機中激發的。

上海「咖啡夢工廠」內提供超過100種的限定飲品，包括以不同方式淬鍊出茶葉滋味的茶瓦納飲品，這些限定飲品皆為中國其他星巴克門市所沒有的。

該門市也與阿里巴巴攜手合作，是全球星巴克首間有AR體驗的門市，可透過淘寶功能，觀看到咖啡烘焙、生產及煮製全個過程，以及咖啡吧枱、器具等細節，也可以透過淘寶在天貓星巴克官方旗艦店網購烘焙工坊獨有的周邊紀念品等的新零售模式門市。

星巴克表示，明年將於米蘭和紐約分別開設全球第3和第4間「咖啡夢工廠」，後來則於東京和芝加哥再開出第5和第6家，星巴克計劃在全球開設20-30家「咖啡夢工廠」。

上海「咖啡夢工廠」為繼2014年美國西雅圖首間「咖啡夢工廠」落成後，全球第二家「咖啡夢工廠」，面積約843坪，是「西雅圖咖啡夢工廠」的兩倍大。（圖由星巴克提供）

該門市與阿里巴巴攜手合作，是全球星巴克首間有AR體驗的門市，可透過淘寶功能，觀看到咖啡烘焙、生產及煮製全個過程，以及咖啡吧枱、器具等細節，星巴克執行董事長霍華‧舒茲（左）與阿里巴巴集團創辦人馬雲（右）今天在該全球最大咖啡體驗店相見歡。（圖由星巴克提供）