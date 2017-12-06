華盛頓州警突擊 54名中國人種植大麻被捕

華盛頓警方搜查多處由中國人操縱的大麻種植場，並逮捕54名中國人。（圖取自美國之音）

2017-12-06 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州警方近日對於可能涉嫌非法種植大麻的場所展開大規模搜查，在此次的搜查行動中，共有54名中國人被捕。警方指出，很多種植場所未持有合法執照，目前有20多名中國人在押，將於下周一傳訊。

綜合媒體報導，這項打擊非法種植大麻的行動從11月28日展開，持續了將近一周的時間。華盛頓警方分別對格雷斯港（Grays Harbor）、瑟斯頓郡（Thurston）和金（King）郡的50多個涉嫌非法種植大麻的房屋進行突擊搜查。在美國的華盛頓州、加州和科羅拉多州都可以在獲得許可證後合法種植大麻，但是警方表示，非法種植的也很多。

華盛頓州警方也搜查了多處由中國人操縱的大麻種植場，並逮捕54名中國人以及繳獲3.5萬株共價值8000多萬美元（約新台幣24億元）的大麻植株。現場更查獲40萬美元（約新台幣1200萬）現金和26輛車，以及大量黃金、槍隻。

格雷斯港郡首席刑事副主席史蒂夫（Steve Shumate）表示，所有被捕的嫌犯很少有人會說英文，或者甚至不會。他們似乎沒有參與任何一個地方的社區活動，生活範圍幾乎局限於中國公民之間。史蒂夫補充，一些被捕的移民透過翻譯解釋，他們以為大麻已經在西北地區合法化了，因此沒有意識到未取得許可，警方將據此進一步釐清真相。

據當地媒體消息指出，遭逮捕的中國人一部分已經獲釋，但仍有20多名在押，部分人員也將於下周一被傳訊出庭，法庭也將為他們指派律師和翻譯。