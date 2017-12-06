《時代》年度風雲人物 揭性醜聞「打破沉默的人」

「#MeToo」標籤是社會活動人士兼社區組織者伯克（Tarana Burke）於2006年創建。（路透）

2017-12-06 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國《時代》雜誌今（6）日公布2017年「年度風雲人物」，「打破沉默的人（The Silence Breakers）」獲選，這是指在好萊塢製片溫斯坦（Harvey Weinstein）等人被揭性醜聞後，跟隨「#MeToo」運動、勇於打破沉默揭發性侵或性騷事件的人。

綜合外媒報導，「#MeToo」標籤是社會活動人士兼社區組織者伯克（Tarana Burke）於2006年創建，這是她為支援騷擾或暴力的年輕受害者工作的一部分。10月15日，「聖女魔咒」女星艾莉莎米蘭諾在好萊塢性醜聞爆發後，自曝也曾受害，在推特上說「如果你曾遭性騷擾或性侵，寫下『我也是』作為這則推文的回應。」帶頭鼓勵女性勇敢發聲，讓社會重視這個問題。

《時代》雜誌提到，社會仍處於這場革命的初步階段；儘管憤怒可以掀起一場革命，但這是最原始、最野蠻的形式，並不能成為談判真正社會變革所需要的細膩舞步。《時代》指出，任何文化把騷擾視為可接受的事，已經有很長一段時間，但現在如何界定新的底線，對男性和女性而言，都非常的重要；人們可以且應該警戒犯罪行為，並勸阻不適當的行為。

另外，今年候選名單還有中國國家主席習近平、北韓領導人金正恩，以及去年的年度風雲人物美國總統川普。川普此前還在推特表示，《時代》說他可能連續2年獲選，但因未能確定他會中選，因此拒絕配合訪問與拍照。但雜誌表示，「總統對於我們如何遴選年度風雲人物認知錯誤，12月6日雜誌出刊前，時代不會對我們的選擇發表看法。」