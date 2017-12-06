川普要承認耶城為以國首都 《彭博》：象徵意義居多

2017-12-06 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）將兌現競選承諾，預計在明（7）日召開記者會，承認耶路撒冷為以色列首都，並將大使館從特拉維夫搬遷至耶路撒冷。但對於美國政策這項歷史性轉變，《彭博》表示，此舉的象徵意義大於實質意義。

根據《彭博》報導，3名川普政府官員今（6）日傍晚向記者透露，表示川普將在明日下午1時（台灣時間7日凌晨2時）宣布遷移美國駐以色列大使館。但《彭博》指出，此舉的象徵意義大於實質意義。

美國白宮表示，任何的實際行動都需耗上數年，而以色列對耶路撒冷的明確主權界線，依然得透過和平會談來釐清。官員表示，遷移大使館的計畫仍須與國會進行討論，並授權所需的資金，接著在當地找一個合適的地方，然後才能開始動工。官員指出，大約需要花費3到4年來建造大使館，但他拒絕透露更多有關時間的相關細節。

川普的這項措施，將為他在國內政治上帶來好處。根據蓋洛普（Gallup）的民調，川普目前的施政滿意度僅約37%，但此舉卻能獲得許多美國猶太人和基督教福音派教徒支持。

美國1995年通過一項法律，表示大使館應位於「未分裂的耶路撒冷」，卻也准許美國歷任總統每6個月簽署中止令，延後遷址作業。川普也預計將會簽署每6個月一次的中止令，延後大使館遷址。