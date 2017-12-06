作文寫「殺光小日本」拿滿分 震撼留日中國生

2017-12-06 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國學生隨母親赴日生活，到日本唸書，但卻因被灌輸的仇日思想，加上語言不通相當痛苦，有次考作文時，他寫下「我的心聲」，內容包括「殺光小日本」、「日本鬼子」等言論，卻獲得滿分，最後因此化解文化衝突。

《聯合新聞網》報導，這名中國學生在赴日工作母親的鼓勵下，於2014年4月到日本念書，依照年齡選擇了國中2年級就讀，但學校課業卻因語言不通飽受挫折，考試也無法作答，由於母親鼓勵看不懂也要讓老師感受「誠意」，一次考作文時，他以簡體中文洋洋灑灑寫下「我的心聲」。

作文內容包括，「二戰時期日本對我中國以及週邊國民實行三光政策、燒殺搶無惡不做（作），製造了震驚中外的南京大屠殺，至今都沒有真誠地道歉」、「如果往後中日之間有戰爭，我將會毫不猶豫拿起武器殺光小日本全家來告慰二戰中死去的同胞」、「日本鬼子們，血債血還，要用血來償，打倒日本帝國主義！」

沒有到這篇充滿仇日情節的文章竟獲得滿分10分，日本老師還畫了花丸以示鼓勵。中國學生感到相當震撼，這才驚覺到日本的民主和包容性，也因此化解文化衝突，愛上日本。這名中國學生目前仍在日本升學，就讀高中2年級，在校數理表現出色，當母親問要不要回中國，他拒絕並說，「光是這日本（免治）馬桶，我就帶不走了！」

這篇報導也被轉傳到PTT，網友表示，「我看到免治馬桶就笑了 XDDD」、「被免治馬桶感化惹」，還有人為老師設計對白，「用很多漢字，很厲害，給滿分」、「老師：都看不懂，給他滿分吧」。