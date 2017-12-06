日本少女遭霸凌自殺 一張照片讓網友心都酸了

日本女高中生長期遭到同儕霸凌，導致自殺未遂入院3個多月，家屬出示照片表示，校方居然認為這樣只是「在玩」，心疼孩子的遭遇。（圖擷自朝日新聞）

2017-12-06 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本神戶市一名高二女學生，因為不堪遭受同儕霸凌，自殺未遂住院3個多月。校方意識到事情嚴重性後，成立第三方調查委員會，認定被害人在校的確受到嚴重霸凌，與輕生確實存在因果關係，校方的處理方式明顯有瑕疵。

綜合日媒報導，今年18歲的高二女學生因受到同學的霸凌，今年2月24日在兵庫縣南部某公園爬上高牆跳下自殺，所幸並未身亡，但因為重創頭部，入院治療3個多月。

校方意識到事態嚴重，依據《防止霸凌對策推進法》成立第三方調查委員會，日前公布調查結果顯示，受害人從高二學期一開始，就遭同學欺辱，除了在更衣室被騷擾外，還常受到言語攻擊如：「醜女快點滾啦！」等字眼，甚至在她的桌椅貼滿碎紙。

但受害者的班導師卻判斷這不過是「同儕之間的遊戲」，校方也未做出妥適回應。調查委員會認為，女學生的自殺行為與她在班上遭受的欺侮，確實具有因果關係。其中一張由家屬提供的照片，更說明了這名女學生在學校的無助處境。

讓人心疼的是，這名自殺未遂的女學生，到現在還會出現「去死吧」或者遭到霸凌的種種幻聽、幻覺，但她對於自己的遭遇終於被認定是「霸凌」而非「遊戲」後，感到很欣慰，認為「活著真是太好了」。

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