亞洲霾害嚴重 UNICEF：造成兒童腦部永久傷害

聯合國兒童基金會（UNICEF）今（6）日表示，全球約有1700萬名的嬰兒生活在受到嚴重污染的環境中，其中有1600萬名集中在亞洲地區，其中印度最為嚴重，其次是中國，嚴重的空污也將對發育中嬰兒的大腦造成永久傷害。照片為印度新德里的空污情形。（法新社）

2017-12-06 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕近日在印度新德里、中國的東北地區、西南地區和北京等地的霧霾相當嚴重，聯合國今（6）日發出警告，空氣污染會讓發育中嬰兒的腦部造成傷害，全球約有1700萬名的嬰兒的腦部發展受到威脅，其中更有1600萬名嬰兒生活在亞洲。

綜合外媒報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）今日發布報告表示，全球約有1700萬名的一歲以下嬰兒生活在受到嚴重污染的環境中，其中有1600萬名集中在亞洲地區，而這些嚴重污染的地區，受污染的程度高出安全標準至少6倍。報告更指出，印度地區的嬰兒受害的風險最高，其次是中國。

目前空氣污染已被證實與氣喘、支氣管炎，以及其他長期的呼吸疾病有關。用來評估空污的衛星更發現，光是南亞國家就有1220萬名嬰兒受到影響，但非洲各城市的空污問題也日益嚴重。

聯合國兒童基金會執行主任雷克（Anthony Lake）表示，污染物不僅會影響發育中嬰兒的肺部，更會對他們的大腦造成永久性的傷害，進而危害他們的未來。聯合國兒童基金會也警告，若空污的濃度高過世界衛生組織（WHO）的標準，就有可能危害到兒童的健康，污染越嚴重、風險越高。