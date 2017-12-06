「小康吃糠！」 清退低端打臉習近平

中國北京市在19死公寓大火後，展開「安全隱患大整治」，強行拆除違建公寓，被指是找藉口清理「低端人口」。（路透）

2017-12-06 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市在19死公寓大火後，展開「安全隱患大整治」，強行拆除違建公寓，被指是找藉口清理「低端人口」。有外地來的農民工直言，「還是胡錦濤那個時候好」，現在弄得人心惶惶，「還小康（社會）呢，吃糠吧」。

中共總書記習近平在19大報告中指出，從現在到2020年，以全面建成小康社會為目標。他說，全面建成小康社會「一個不能少」；共同富裕路上，「一個不能掉隊」。但在19大後，中國首善之都卻被指為加速「高大上（高端大氣上檔次）」，驅逐「低端人口」。

《美國之音》報導，在北京朝陽區咸寧侯村，數名似乎是官員的男子和一名警官帶著一隊保安沿街檢查，催逼尚未搬走的外來戶遷出。一名打工者說，看到他們來，人家就會說「鬼子進村了」（中國抗日劇形容日軍進村搶掠的慣用台詞），要是晚上來，「誰家亮燈都不行，亮燈就把你東西抄跑了」。

這名打工者表示，中共前總書記胡錦濤「對農民、對打工的好。現在沒以前好，現在大家都餓起來了。習近平...還是胡錦濤那個時候好」。他說，現在農民靠種地會餓死，只好外出打工，但現在又不讓打工的回去，「國家怎麼弄都不知道。怎么生存都不知道，人就求生存。還小康（社會）呢，吃糠吧。」

一名快遞員也表示，房子已經停電好幾天，「我們沒找到房子沒電也得住，找到房子就搬。」因為房東在趕人，他送完貨還得去找房子。這幾天洽詢發現，月租從500元喊到700元人民幣，最新行情更漲到1500元（約新台幣6800元）。

朝陽區雙樹南村正在搬家的張姓租客說，「誰願意搬家啊，我們這都是低……低收入人。」他說，這幾天搬家都是求朋友開車，去大廠、良鄉、燕郊找房子，不是貴就是沒有，最後找了個農房，月租要1500人民幣。