日本軍事專家出書 稱台灣與北韓交情匪淺

2017-12-06 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕北韓與美國間劍拔弩張，但為何試射飛彈都衝著日本？日本中俄情勢專家田中健之近日出新書《北朝鮮的終幕》，以觀察周邊國家來分析北韓的本質。本書除了提到北韓與中國暗自較勁的關係外，內文竟意外也提到台灣，並明確指出「北韓與台灣其實交情匪淺」。

據日媒《BESTTIME》報導，田中健之在書中指出，台灣與北韓雖然並沒有邦交，但互動程度卻相當高，如2001年底雙方成立「台灣朝鮮經貿協會」，2002年2月16日適逢金正日生日，該協會免費提供平壤市民內衣褲等物資，又於平壤開設「事務所」，以接收存放支援物資。

而該協會雖然看起來是由企業家所組成，但協會的地址卻是北韓的萬景臺，負責管理此區域的單位，是北韓號稱「五四部」的「人民軍總政治局」，「五四部」的對外名稱以「朝鮮勝利貿易公司」作為幌子，事實上就是金正日軍隊募集政治資金的總部。

文中也爆料，金正日時期，為了要降低對中國的貿易依賴，2002年初將北韓所有公司的貿易對象從中國改成俄羅斯，造成貿易秩序大混亂，影響社會秩序超過3個月，才不得不取消命令。而此風波除了增加了中國政府的戒心，也讓北韓內部更加懷疑金正日的領導能力。

金正日所警戒的是，除了美國與韓國等具威脅性的存在外，中國同樣為社會主義卻改革開放成功的模式，在超過300萬人餓死的北韓，人民可能將兩者作一比較，因此中國的大國主義，對金正日而言是莫大的侮辱。

田中健之透露，金日成有個重要的遺訓留給金正日與金正恩，那就是「對中國千萬不能大意」，金日成曾告訴金正日一個隱喻：「中國有14個口袋，中山裝那4個口袋裡還藏有10個口袋」、「一個口袋裡還藏著另一個口袋，那個口袋裡還有別的口袋，我們至今的苦難經驗，中國必定能料想得到我們的艱苦經驗，但他們更加高深莫測，千萬不能大意。」