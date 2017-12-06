日本調查：不放心福島農產品 台灣居首

日本福島核災已逾6年，由於擔心放射性物質汙染，不少人仍對當地出產的食品抱持不信任感。圖為福島第一核電廠。（美聯社）

2017-12-06 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島核災已逾6年，由於擔心放射性物質汙染，不少人仍對當地出產的食品抱持不信任感。日本東京大學和福島大學5日公布的調查顯示，逾8成台灣人，回答「不放心福島縣產的農產品」，高居首位。

《共同社》報導，這項關於福島核事故造成形象受損的調查今年2月於網路進行，受訪者為日本在內的亞洲和歐美10個國家和地區，結果顯示，亞洲地區比歐美地區更不放心來自福島的食品，日本國內的牴觸則逐年減少。

在回答「不放心福島縣產的農產品」的受訪者比例上，台灣高達81%，位居首位；其次依序是南韓69.3%、中國66.3%，美國則是35.7%，英國29.3%，亞洲地區明顯更擔憂。日本則是30.3%。在海產品和飲用水方面，也是亞洲地區比歐美更不放心。

在福島對大米進行「全量全袋檢查」方面，英國有67%回答不知道，俄羅斯比例為64.7%；回答「聽說過但不相信」比例上，中國為41.7%，南韓39%，日本也有22.3%。

日本對福島產品的牴觸程度則逐年下降，今年有12%福島縣民和19.8%縣外民眾回答「積極避免福島縣產」，2013年的數據則分別是28%和28.1%。

參與調查的東大特聘副教授關谷直也指出，海外對福島的印象仍停留在核災事故剛發生。他建議，為消除擔憂，需廣泛告知已建立了食品是否含放射物質的檢查機制和檢查的結果。