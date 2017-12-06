預告核戰將爆發？ 中黨媒罕見大幅刊出「核爆教戰文」

鄰近北韓核試驗場的中國吉林省，其黨報《吉林日報》今大篇幅刊出＜核武器常識及其防護＞一文，引發各界熱論。（擷取自《吉林日報》）

2017-12-06 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕北韓過去核試驗、導彈試射等動作十分頻繁，朝鮮半島情勢亦隨之漸趨白熱，中共黨媒《吉林日報》今（6日）以專題形式大篇幅刊載＜核武器常識及其防護＞文章，由於中國吉林省鄰近北韓核試驗場，此文一出隨即引發外界強烈關注。

面對北韓上月試射新型「火星-15」洲際彈道飛彈的挑釁之舉，美國與南韓4日展開為期5天的「警戒王牌（Vigilant Ace）」年度聯合演習，為美、韓兩軍歷年規模最大的空中聯合操練。對此，北韓官媒將此演練定調作「美韓對北韓公然、全面的挑釁」，強調隨時都可能引爆核戰。

正當美國、北韓緊張關係持續竄升的時刻，《吉林日報》刊出防核文章，其中除簡述核武定義、核防護等項目，還配有核子防護及消除放射性汙染等務實層面的漫畫，該篇文章接著更介紹了「戰時空襲與平時災害有哪些共同特點」。由刊文時機十分敏感，教戰意味也頗濃厚，令各界頻頻揣測中方在此時刊文的用意為何。

對此，中國網友議論紛紛，不少人認為核戰確有可能發生，而中國吉林黨報在此時刊文，其背景值得深思，其他人則留言說「日報地位在中國意識形態工作領域不言而喻，發這種信息意味什麼？」、「真要動手了？」、「金小胖（北韓領導人金正恩在網路上的綽號）核彈對準天安門啊，養虎為患，養蛇咬春袋」、「支持美國，把朝鮮核武器全部封存，消除其所有技術資料」。