防彈少年團夯翻全球！推特轉發量位居世界第一

推特韓國指出防彈少年團的推特帳號今年在推特的全球轉發量排名第一，魅力席捲全球。（tvN Asia、Mnet提供）

2017-12-06 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕南韓超夯天團防彈少年團（BTS）近期聲勢不斷上漲，更成功進軍歐美市場，熱潮可說是席捲全球，而美國《富比世》（Forbes）雜誌日前公佈2017全球十大推特名人，防彈少年團便名列第一，推特韓國則指出防彈少年團的推特帳號今年在推特的全球轉發量排名第一，可見防彈少年團人氣已席捲全球。

《富比世》雜誌公佈2017全球十大推特名人中，防彈少年團名列第一，南韓男團SEVENTEEN則是名列第二，甚至勝過小賈斯汀以及「1世代」成員奈爾·霍蘭（Niall Horan）、哈利史泰爾斯（Harry Styles）等人，南韓男團Monsta X也榜上有名，排名第九。

據南韓《中央日報》報導，推特韓國在5日也指出，防彈少年團的推特帳戶是今年全世界轉發數量最多的，尤是防彈少年團在今年一年就增加了600多萬名粉絲，同時是南韓推特帳號中第一個突破1000萬粉絲的帳號。在南韓推特使用者的使用習慣上，防彈少年團也在推特關鍵詞排名第一，夯團Wanna One排名第二，接著依序為EXO、GOT7、SEVENTEEN、MONSTA-X、NU'EST、Red Velvet、TWICE、Highlight等團體。