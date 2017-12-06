官員自殺數超越文革！人權團體：中共反腐太殘酷

中國人權民運信息中心指出，由於習近平推行反腐運動，中共官員的自殺人數已經超越文革。（法新社）

2017-12-06 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕在中共19大之後，中國領導人習近平所下令的反腐運動更加白熱化，許多官員與政要接連落馬，暗示即使原擔任中央紀律檢查委員會書記的王岐山卸任，官方反腐的力道也不會減退。另外，由於遭到調查的官員不堪壓力，每年自殺數量也愈來愈多，甚至超過文化大革命，因而有人權團體批判中國政府過於殘酷。

據《西日本新聞》報導，前中共中央宣傳部副部長魯煒於11月下旬落馬，在魯煒就任期間被外媒比喻為中國的「網路沙皇」、「網路總管」。而魯煒落馬後，中紀委還另發專文拿來誇耀政績，稱魯煒是「19大後首虎」，還說中共19大閉幕不到一個月，魯煒就接受組織審查，是反腐「決心和定力的最好明證」。

除了魯煒之外，遼寧省副省長劉強、甘肅省蘭州市長欒克軍近期也接連遭到調查，其中欒克軍還人間蒸發了133天，近期中紀委才公開他受到調查的消息。而擔任前中共中央軍委政治工作部主任的張陽上將也受調查，11月23日於自宅中上吊身亡。外界懷疑，在王岐山卸任中紀委書記後，接替此位的趙樂際為消除外界的懷疑聲浪，高幹才接連落馬。

報導指出，如此猛烈的反腐行動，可以說是「中共建國以來最嚴重的情況」，即使反府運動獲得中國普羅大眾的支持，但外界也擔心調查過程粗糙且過於殘酷。據香港人權團體「中國人權民運信息中心」指出，2015年時副科級以上的官員自殺人數為1500人，2016年增加到1700人，而2017年的情況仍在惡化。另外，在文革自殺高峰期的1967年時，約有1300名官員自殺。

然而，即使在最黑暗的文革時期，被批鬥的官員仍可以在「批鬥會」等各種場合為自己辯護。中國人權民運信息中心認為，如今的中共不但毫無國法黨紀，甚至所謂的「黨內民主」也遠遠劣於文革。