美對北韓政策根據？ 美媒：基於金正恩還有理性

2017-12-06 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於上月底試射新型洲際彈道飛彈「火星15號」，號稱射程遠及美國本土，日本媒體報導，美國可能對北韓領導人金正恩發動「斬首行動」，阻止核戰危機。但美國媒體《華爾街日報中文網》昨（5）報導，美國至今對北韓的政策，都是基於認為「金正恩還具有理性」而制定。

《華爾街日報中文網》列出多位美國情報官員對金正恩的行為分析，指出金正恩懂得掌握發出激烈發言和試射飛彈的時機。據報，北韓2012年試射飛彈後引起國際譴責，金正恩之後僅加重言詞挑釁，而無進一步行動；今年11月中共19大期間，北韓未進行任何武器試驗；川普訪亞洲時期，美國有三隊航母戰鬥群在西太平洋地區演習，金正恩沒在此時試射導彈。

部分美國官員認為，金正恩沒在19大時停止進行武器試驗，是顧及到習近平的顏面；沒有在美國航母戰鬥群於亞洲海域演習時試射導彈，顯示他懂得觀察形勢。美國前政府官員也稱，美國依靠中國與北韓斡旋，也是出於考量能夠與金正恩理性討價還價，否則美國可能早就採取先發制人的行動。

美國情報界人士評估，金正恩行事按部就班，其目標包括得到國際認同、確保維持金家統治，以及發展朝鮮經濟；一位情報官員解釋，理性行為者懂得按現實情況實踐明確目標，並稱金正恩未表現出不理性特徵。但也有美國官員質疑，金正恩犧牲北韓人民的民生經濟，發展先進核武，正顯示金正恩可能判斷力有問題。